Analía Franchín vaticinó quién será el próximo eliminado de Gran Hermano

Este resultado lejos de ser algo esperado, terminó despertando cierta incredulidad y polémica en las redes sociales, ya que hasta el momento las encuestas que se realizaban allí eran coincidentes con lo que luego sucedía el día de la eliminación con los votos telefónicos, pero en esta ocasión la que más eligieron en las redes era Daniela, aunque eso no sucedió.

En medio de toda la polémico a, Analía Franchín, que tiene más de 20 años trabajando en los medios especializados respecto a la temática, se animó a analizar la situación y jugársela.

En el programa de Telefe A la Barbarrosa, conducido por Georgina, la ex pareja de Guillermo Coppola y actual de Sebastián Eskenazi hizo su pronóstico acerca de lo que sucederá el próximo domingo: “La cosa está muy dividida. Para mí no fue tan inesperada la eliminación de Cata, yo el viernes había dicho que podía suceder. Porque la gente que la odió. La semana pasada siguió, pero bueno, se sumaron otros que odian a Daniela. Por eso creo que, por primera vez, el voto no les da la razón a las redes”.

LH4YWVZEAVGULBUYU4MPMLLS5Q.jpg Daniela podría ser la próxima eliminada según Analía Franchín

“Igual, quiero decirles que se fue Cata por poca diferencia, pero el fin de semana que viene, para mí, se va Daniela, la sacan de las pestañas. Ahora la gente se quedó peor”, agregó Franchín, jugándose por la eliminación de la hermanita.

También tomó su tiempo para hablar sobre uno de los más polémicos: “También está lo de Agustín. La gente que lo bancaba ya se le puso de culo. Se puso soberbio, hace muecas para hablar, como si lo hiciera de costado ¡Cosa que me exaspera! Y dijo algo muy horrible, contó que tenía un pendrive con fotos de chicas desnudas (que le fueron mandando) y que, si alguna se mandaba una cagada, él las publicaba ¡Un horror!”.