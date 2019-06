Embed Esta chica Betina fue mi secretaria ,y no se porto muy bien conmigo ,tampoco con mi trabajo las cosas hay que decir #MillonarioTelefe — Anama Ferreira (@AnamaFerreira) 13 de junio de 2019

"Pobre se olvida de todo. En fin, esto también es la moda #MillonarioTelefe", agregó la dueña de su propia agencia de modelos, dando luz a internas desconocidas.

Embed Pobre se olvida de todo en fin esto también es la moda #MillonarioTelefe — Anama Ferreira (@AnamaFerreira) 13 de junio de 2019

"No es tía fue la booker", siguió Anamá cuando el conductor presentó a Julieta Prandi en el estudio. "Ella me acompañó durante toda mi carrera. Ahora me toca a mí", señaló la blonda para justificar su presencia en el ciclo.

Embed No es tía fue la booker https://t.co/HC0maIMxt6 — Anama Ferreira (@AnamaFerreira) 13 de junio de 2019

Por último, y casi festejando la eliminación de su exempleada, Anamá subió un gif con un baile, cuando Bettina no puedo responder cuál es la diferencia de edad entre Thalía y Lali Espósito, por lo que terminó llevándose medio millón de pesos.

Embed Mientras tanto bailo jjjjj pic.twitter.com/8oIVFmKiUA — Anama Ferreira (@AnamaFerreira) 13 de junio de 2019

