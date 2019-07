Nicolás perdió la vida con solo 30 años. Dejó una nena llamada Alma de poco menos de dos y un bebé en camino. "Era nuestra vida", sintetizó con dolor Carlos, en una nota con Teleshow, al recordar la historia del músico que llegó por adopción a su numerosa familia para recibir el amor de sus padres y sus siete hermanos mayores.

"Mi mamá lo trajo a casa de muy bebé. Era nuestro juguete, vivía a upa, cuando mi mamá lo agarró estaba desnutrido porque la mamá no lo quería amamantar, los padrinos le trajeron cajas de leche, no me olvido más eso", agregó.

Aunque era reservado, no dudaba en comprometerse con los suyos y decirles cuánto los quería. Él fue quien cuidó a su mamá, fallecida el año pasado, cuando estaba mal de salud. "Era su enfermero. Ella le decía que le daba pudor y él respondía 'si vos me cambiaste los pañales, ¿cómo no te voy a cuidar yo a vos?'", recordó Carlos.

"Era muy familiero, amaba a mi cuñada y a su hija, con tan poco eran felices, tenían mucho amor entre ellos. El día que me dijo 'tu ahijada está en camino', me explotó el corazón", manifestó entre lágrimas.

Amante de la música, Nicolás aprendió a tocar la trompeta solo a los 18. "Mi hermano amaba la música, iba a tocar con el Pepo y después no sé cómo hacia, pero siempre iba con Los Tachitos y de murga en murga que lo invitaban a ser trompetista", destacó, con orgullo, Carlos.

Durante la madrugada del sábado "El Pepo" chocó la camioneta que manejaba en la ruta 63, a la altura de la localidad bonaerense de Dolores. Había salido de un show y se dirigía a otro en la Costa Atlántica. El cantante de cumbia iba en el vehículo junto a la corista Romina Cándias, que sufrió varias lesiones. En los asientos traseros estaban el representante el manager de la banda Ignacio Abosaleh y Nicolás. Ambos perdieron la vida. Más tarde, se comprobó que al momento del accidente manejaba "El Pepo" (el músico había dicho que él no iba frente al volante). Además se encontró una botella de vodka dentro del vehículo. Castiñeiras quedó detenido e imputado por "doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas".

