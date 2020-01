Ángel la espera

"Micaela fue una boluda perdiendo la oportunidad de estar con Ángel, x seguir con Moria y su poco rating. Micaela qué hiciste, anda a Los Ángeles de la mañana...por favor...Moria no te quiere date cuenta!!!!!", fue uno de los mensajes.

Otra fans de la blonda fue más fuerte al referirse a Cárpena y el resto del panel del ciclo que conduce Casán: "Nora Cárpena esta mostrando qué es y fue siempre! Una asquerosa y antipática que siempre anda oliendo mi... Vieja chota que envidia a las chicas jóvenes y bellas como Mica. Y la secundan las serpientes venenosas!". Ante los cientos de mensajes de los seguidores para "despertar" a Mica, Ángel de Brito se metió en la polémica y aprovechó para sorprender a todos los fans. "Yo la espero, no hay problemas", fue el comentario del conductor de LAM.

Las angelitas tildaron a Silvina Escudero de homofóbica

En Incorrectas las “vayainas” dudaron de la sexualidad de Martín Baclini a quien lo compararon con Ricardo Fort. “Según Escudero, estaría siendo el próximo Ricardo Fort, porque estuvo haciendo un ‘leasing’ de mujeres hasta que pudo salir del clóset”, deslizó Moria. La bailarina mantuvo un móvil con LAM y aclaró sus dichos: “¿Sabés cuál fue mi apreciación al respecto? ¿Cinthia sabrá? Te digo que tengo un ex novio que capaz le gusta ir para el otro lado y cuando estaba con él no me daba cuenta. De hecho mi pregunta fue, ¿Cinthia sabrá? Pero en ningún momento hablé mal de ella”. Inmediatamente Cinthia retrucó: “No están debatiendo, están debatiendo si es homosexual o no. Aparte como que tiene un temita con eso, no sé”.

“Decir en el año 2020 ‘patea para el otro lado’... Me gustaría que las vayainas nos expliquen a todas. ¿Qué es patear para el otro lado? ¿Ser gay, homosexual, puto? ¿Qué hay un lado que se patea bien y otro que se patea mal? Estoy podrida de este mensaje”, sentenció Yanina Latorre.

