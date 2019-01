Andrea Campbell: "Darthés me tocó la cola delante de su mujer"

"Estábamos muchos matrimonios, yo estaba de espaldas. Acababa de tener a mi hija Esmeralda así que claramente no me podía parecer a María, la mujer de Darthés, que tiene un lomazo. Él vino de atrás, dijo ‘vamos a comer’, y me pegó así en la cola… con mucha intención. Yo pegué un salto, incluso estaban Pablo (Novak, su ex pareja) y mis amigos", relató.

"Me dijo ‘uy me confundí jajaja’ y la mujer hizo ‘jajajaja’", dijo haciendo alusión a María del Carmen Leone, quien viajó a Brasil para pasar el año nuevo con su pareja y sus hijos.

"María estaba ahí y también se río. Yo me sorprendí. Fue una situación incómoda. Ahora me hace más ruido“, remarcó. "Todos pensamos que era una equivocación porque Juan era impoluto, nadie lo cuestionaba. Era una situación de amigos, nadie lo pensó.

“Lo sentí como una actitud de macho alfa, de dominación… no sé si fue una equivocación. Juan era un seductor. Yo lo he entrevistado en radio y me chocaba ver situaciones de seducción, sabiendo que él tenía una mujer“, agregó.

Campbell sostuvo que Darthés y su esposa "son muy apegados". "Ella vampiriza la fama de él. Ella es como una celebrity con él. Se sienten como en un escalón más arriba”, afirmó la abogada.

“Me hago cargo de lo que digo porque los conozco. Son una sociedad. Él hacía lo que ella indicaba qué tenía que hacer”, comentó.

"No lo conté nunca. Tampoco lo estoy acusando, estoy contando un hecho, un episodio que hoy me hace ruido en virtud de tantas circunstancias. No estoy hablando de una situación de abuso o acoso, sino de ‘yo soy acá el macho alfa’. Ahora me suena así", concluyó.