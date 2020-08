Andy tiene fecha para volver al aire con PH

Sin embargo, desde la emisora pusieron paños fríos. “Por ahora Andy todavía no está para hacer el programa”, informaron desde Telefe. “Apenas sepamos algo haremos el anuncio oficial. Igual él está bien, retomando su vida normal”, explicaron al portal de Teleshow.

En la productora Kuarzo (responsable de PH) no dieron mayores detalles, pero se animaron a tirar una posible fecha de regreso. “Esta semana seguro que no saldrá. Veremos si será el sábado 15 o el 22 de este mes. Pero todavía no hay una fecha concreta para la vuelta de Andy”, contaron desde la productora.

Por otro lado, un allegado al conductor y ex CQC aseguró que aún “no esta listo” para hacer PH. “Él prefiere sentirse bien y fuerte, y así evitar cualquier recaída. Tal vez termine volviendo directamente en septiembre, pero por el momento maneja el sábado 22 de este mes como la fecha más probable”.

Andy abandonó su internación el 20 de julio. Y luego permaneció aislado durante una semana, para luego reencontrarse con su familia. “Este virus te puede agarrar de bastantes formas: hay algunos que son asintomáticos, que no se dan cuenta, y después hay un porcentaje que es como yo, que te agarra con neumonía”, explicó Andy.