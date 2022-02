"Es mucha la cantidad de agua que cayó. La tormenta anterior no ha permitido que haya un escurrimiento por lo que todo se potencia con esta tormenta que comenzó anoche a las tres de la mañana. Si bien fue paulatina, a las 10:30 se potenció", manifestó en diálogo con LMNeuquén Héctor Leiva, director de Defensa Civil de la Municipalidad de Añelo.

Tras destacar que actualmente seis máquinas de Vialidad trabajaron durante la mañana y la tarde en distintos sectores, Leiva explicó: "Estamos permanentemente encauzando el agua y reabsorbiendo lo que va sucediendo. La estrategia se fue mejorando. En la medida que ves que hay cauces que antes no se notaban porque no era tanta la cantidad de milímetros que caían. Recordemos que cayeron 20 milímetros hace quince días y ahora que son como 30 más. El agua no ha escurrido, entonces hay lugares nuevos de cauce. Por eso cambiamos el lugar de descarga que viene de la meseta, el mirador y el casco viejo. Lo hicimos coordinando con los Consorcios de Agua y Recursos Hídricos para que corten las compuertas y se desvíe para el río con el fin de tener los canales vacíos".