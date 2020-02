Añelo: un joven violó y amenazó de muerte a su ex

Ellos habían tenido una relación sentimental entre mayo y octubre de 2019, pero ella decidió finalizarla. Ahora, esa madrugada, alrededor de la 1, él le pedía que volvieran a estar juntos, pero ella, que ya había sufrido violencia de género de él, no quiso.

La negativa lo enloqueció. No aceptó que un no es no y, sin más, comenzó a agredirla. La golpeó y luego la violó. Para que no contara nada ni lo denunciara, la amenazó con matarla con una navaja. Como si fuera poco, más tarde intentó violarla nuevamente, pero al ingresar a la pieza la hija pequeña de ella, el agresor cesó el ataque.

Fue tras ello que la mañana siguiente, la joven pudo acercarse a la Comisaría 20 para denunciar lo sucedido. Desde allí, se alertó a la Fiscalía de Delitos Sexuales, que dispuso la detención del joven.

Ese mismo jueves, el agresor fue llevado a Ciudad Judicial, donde el asistente letrado Juan Manuel Narváez lo acusó de abuso sexual con acceso carnal, amenazas calificadas por la utilización de arma y tentativa de abuso sexual con acceso carnal.

Además, solicitó que se le impongan seis meses de prisión preventiva por riesgos de fuga, al no tener arraigo en la ciudad, y entorpecimiento, ya que ambos viven en el mismo lugar (ninguno es oriundo de Añelo)

Finalmente, la jueza de garantías Estefanía Sauli avaló los cargos y la medida cautelar para el joven. Además, fijó cuatro meses para culminar la investigación del caso y elevar la causa a juicio.

148.jpg

* 6 a 15 años la pena de prisión efectiva prevista por violación. El artículo 119, inciso tercero, del código penal Argentino establece esa pena cuando el abuso sexual fuere con acceso carnal. para las amenazas prevé de 6 meses a 2 años de prisión.

LEÉ MÁS

Misterio en el hostel: aparecieron los 5 mil dólares que se habían robado

Persiguió a los ladrones que salían de robar en su casa