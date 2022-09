Ángel de Brito habló de su crisis de pareja

Aunque es el rey de los chimentos en el mundo del espectáculo, Ángel de Brito mantiene su vida privada lo más alejada posible de la escena pública. Experto en saber todo sobre todos , el conductor logró que poco y nada se sepa sobre lo que pasa en su vida; y muchos incluso no saben que desde 2019 está casado.

El conductor compartió cada uno de los momentos que pasó con ella, pero no se dio cuenta que en las fotos apareció sin su anillo de casamiento, el cuál tiene religiosamente puesto desde su boda en 2019. Eso empezó a generar una ola de rumores sobre una supuesta ruptura entre Ángel y Medina, a tal punto que sus seguidores le empezaron a preguntar.

Cansado de los rumores que lo involucraban, De Brito respondió lo que todos querían saber. "Dicen que te separaste porque estás sin tu anillo de casado. ¿Es verdad?", le preguntó un seguidor. "¡Pavadas!", respondió él negando el rumor.

Previamente, el conductor había explicado en una entrevista el porque no hablaba mucho de su vida privada. "La verdad, hasta ahora que tengo 45, no me puedo quejar, la pasé siempre bien. Tengo una hermosa familia. Un millón de amigos que nada tienen que ver con este medio”, aseguró.

“Tengo muy separadas esas dos vidas que se juntan, el trabajo y la vida real, le digo yo. No se mezcla lo público con lo privado. Se toca a veces, porque también tengo amigos del medio. Pero lo tengo bien dividido”, explicó el conductor.

“Me parece que el que eligió estar en esto soy yo, entonces no tengo por qué involucrar a todos los demás. Se que es mucho más redituable, que es mucho más fácil, que te hace avanzar en la fama rápido", cerró Ángel de Brito.