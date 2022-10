Ángel de Brito podría no seguir frente a LAM en 2023

Su llegada al canal fue celebrada con bombos y platillos y de cara al 2023 De Brito dejó más dudas sobre su continuidad en la señal. Es que en su famosísima sección “Ángel Responde” un seguidor quiso saber si en verano del próximo año el programa seguía. "¿Siguen en el verano o cortan en enero?" y él respondió: "No puedo confirmar 2023".

Por otro lado, le consultaron si estaba descontento con la producción y afirmó: "Considero que si criticamos a otros programas también puedo criticar al mío al aire y en las redes. Lo hice toda la vida. Pero son todos muy sensibles a la crítica, se ofenden, se quejan y piden que no lo haga más".

Luego para finalizar la respuesta a la pregunta dijo: "Yo trabajo profesionalmente y cuando las cosas no se piensan y realizan como es, no me gusta. Lo digo cien veces en privado y después recién en público. Estoy feliz con LAM y América", dejando atrás los rumores que circulan hace un tiempo de que con su producción hay mala onda.

En cuanto a las angelitas prefirió ser más cauto, pero no así dejó mayor inquietud sobre el futuro de su panel. “No lo voy a contar por acá. Todavía”, sostuvo el conductor de América.

El enojo de De Brito.jpg

El enojo de Ángel con su producción

No es la primera vez que el periodista se muestra caliente con su equipo. Lo hizo en más de una oportunidad al aire del programa dejando claro que algo no le gusta.

Hace algunas semanas cuando una fan le consultó por su malestar con el equipo de trabajo, él dejó en claro que estaba enojadísimo porque considera que “estamos haciendo programas horribles”.