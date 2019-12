Ángel sueña con ser papá

De todos modos, el jurado del "Bailando" dijo que actualmente sería complicado: "Estoy trabajando todo el día. ¿Cómo tenés un hijo trabajando todo el día? Es muy complicado y no está en mi voluntad ahora. No lo descarto para el futuro. No es un ‘sí’ determinante, ni un ‘no’ definitivo", remarcó.

Sobre cómo se imagina en el rol de padre, manifestó: "No lo llegué ni a pensar. ¿Cómo te lo puedo contar si no lo llegué ni a pensar? Tiene que pasar. Son cosas que se dan o no se dan. Hay un montón de gente que busca serlo y no le pasa y es muy triste, y hay gente que puede y no lo buscó. Cada uno tiene su opción en su vida".

