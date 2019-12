Casados-con-hijos.jpg

En el último programa, Luisana Lopilato participó por videollamada, pero Rivas no apareció de ninguna forma. Y su ausencia estaba asociada a la relación de la ex vedette con Ricardo Darín y su cruce con la protagonista de "Relatos Salvajes", que no había sido convocada por el programa en cortesía con el actor.

Sin embargo, Susana se encargó de desterrar todos los rumores. "Especulan por cualquier cosa", dijo. Y al ser abordada por la prensa, aclaró: "Érica está en Brasil". Además, fue consultada si la invitación fue abierta a todo el elenco y ella respondió: "Por supuesto, ¿qué crees que voy a discriminar? Ustedes especulan por cualquier cosa. Es una boludez eso".

"Lo de Ricardo ya pasó. No sé lo que dijo. Yo lo conozco a Ricardo, sé que es una persona maravillosa y es un compañero de trabajo ideal, generoso", concluyó.

