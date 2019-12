Frase: “Me cansa toda está mier... quiero disfrutar de lo que hago sin tener que soportar el odio o crítica”

Filoso

Cada tanto, el trapero suele apuntar contra alguien o algo que le haya molestado. En muchas ocasiones arroba a esa persona o ente para asegurarse de que sus palabras le lleguen. Sin embargo, días atrás no se dirigió a ningún artista en particular, sino a las y los haters. “Les quiero preguntar: ¿no saben si hoy hubo un accidente y chocó un camión que transportaba pelotudos? Porque hoy veo más pelotudos que nunca en la vida. ¿Qué pasa, muchachos? Maduren”, escribió Duki en Twitter.. “Hay toxicidad en el aire: no puede ser que ven que a los demás les sale bien o les pasa algo bueno y ya tienen que ir a tirarle mierda. Estoy súper orgulloso de todo lo que pasó y de todo lo que logramos todos los artistas de este género”, fue el otro mensaje a los haters.