Ángela Navarro reveló qué le dijo Lali Espósito cuando terminó La Voz Argentina

Según se supo después, Lali Espósito no se fue muy contenta del programa, enojada por el resultado final. Es que Ángela tenía la posibilidad de ser la primera campeona mujer del certamen en su historia, sin embargo, no llegó a lograrlo.

“Lo primero que hizo fue abrazarme. Me dijo ‘lo dimos todo’. Lo dimos todo en serio y creo que eso se notó. Por eso la gente me bancó tanto en el reality. Y sí, obviamente que las dos salimos no sé si enojadas, pero salimos desilusionadas”, contó Ángela Navarro.

“A Yhosva el premio, sin dudas, le queda a la perfección, soy muy admiradora de él”, aseguró la participante antes de agregar: “Cuando hay una provincia metida y hay un talento tan grande como el de Yhosva, sacan ventaja. Yo tenía esperado este resultado. Yo pensaba que no ganaba”.

Finalmente, la artista habló de la poca importancia que se la da a las mujeres en este tipo de competencias: “No se le da valor al género femenino en ninguno de los realities, seas cantante o bailarina”.

“Fijate cuántas mujeres ganan premios, contadas con las manos, y cuantos hombres hay súper valorados, y me parece fantástico porque se lo merecen, pero todavía nos falta descontracturarnos para pensar que una mujer puede ser más que un hombre”, aseguró.