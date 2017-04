Angelici aseguró que Guillermo sigue después de junio

"Yo estoy muy conforme con el trabajo de los Mellizos, más allá de nuestra relación. No tengo dudas de que el socio quiere que ellos sigan", manifestó el presidente, quien no puso condiciones. Será gane o no este campeonato. De hecho, el presidente no se olvidó de la difícil situación en la que asumieron: "Guillermo agarró en un momento difícil. A los dos días tenía que jugar con Racing y después con River. Tiene una idea futbolística que al hincha le gusta. Conoce bien al club".

Hasta ahora, cada vez que le habían preguntado sobre el tema, ni Angelici ni el propio Guillermo habían querido hacer un balance del ciclo. Todo parecía quedar para más adelante. Pero ahora, el presidente fue más allá.