Angelici: "Hablé con Nández y él quiere irse"

A pesar de varias reuniones entre ambas partes, no hubo acuerdo por un nuevo contrato.

Si se concreta la salida de Nández, Gustavo Alfaro perdería a una pieza fundamental en el equipo. También podrían irse Pablo Pérez, tentado desde Santos de Brasil, y Wilmar Barrios, en la mira del Everton de Inglaterra, aunque todavía no llegó ninguna propuesta formal por él.

Nández formó parte del primer equipo que paró Alfaro en la pretemporada. Los once fueron Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Emmanuel Mas; Barrios, Nández; Cristian Pavón, Carlos Tevez, Emanuel Reynoso; Darío Benedetto. En caso de que emigre al Calcio, será un golpe duro para el entrenador.

Lo que más preocupa en el mundo Boca es que el uruguayo quiere irse a Italia. Angelici lo confirmó. “La oferta la hemos escuchado. Hablé con el jugador y él quiere irse. Lo acepto. Lo que no aceptamos es la forma de pago. Por eso hay que trabajar. Va a depender del club italiano (Cagliari), que haga un esfuerzo”, manifestó el mandamás xeneize.

“La oferta la hemos escuchado. Hablé con el jugador (Nández) y él quiere irse. Lo acepto. Lo que no aceptamos es la forma de pago”. “No me he sentado a hablar con Pablo. No me pidió su salida. Lo veo enchufado en los entrenamientos, como todos”. Daniel Angelici, Presidente de Boca, sobre Nández y Pérez

“Queremos retener a todos y sumar dos o tres refuerzos. Hay situaciones, ofertas, y todo lo vamos a ir analizando”, indicó Angelici.

Pérez y Barrios

El presidente también se refirió a Pablo Pérez, pretendido por el Santos de Jorge Sampaoli, y dijo: “No me he sentado a hablar con Pablo. No me pidió su salida. Lo veo enchufado en los entrenamientos, como todos. Después se verá, no le queremos cortar la carrera a nadie. Pero los recambios grandes son a mitad de año, cuando hay 60 días para hacer pases”.

Y sobre el colombiano Wilmar Barrios, pretendido por el Everton de Inglaterra, señaló que es un jugador que quieren retener, pero si aparece un equipo con el dinero necesario, el club no puede hacer nada.

“Tiene una cláusula de rescisión 23 millones de euros netos, son más 30 millones de dólares. Es un jugador que el club lo da dentro de los titulares y es intransferible. Si cae algún equipo y pone la plata, no tengo mucho que hacer”, manifestó.