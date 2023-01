Angie Balbiani contó por qué no muestra la cara de su hijo mayor en redes

Angie, quien día a día realiza un sin fin de publicaciones en sus redes sociales sobre la maternidad, sorprendió a sus seguidores en el día de ayer con una respuesta al planteo realizado por un fan acerca de la razón por la que no publica fotos de su primer hijo.

A raíz de ello uno de los seguidores de Angie le consultó a través de la modalidad de “preguntas y respuestas” cuál era el motivo exacto por el que no mostraba fotos de la vida cotidiana de su hijo mayor de la misma manera que lo hace con el menor.

2.JPG

La columnista sostuvo que no postea contenido sobre Benjamín porque “es adolescente, a veces me deja subir fotos y a veces no”, explicó la panelista junto a una fotografía actual de ella y Benja posando en un sitio turístico.

Dentro del mismo marco donde la actriz de “Rebelde Way” conversó con la gente que la sigue en Instagram, se refirió también a cómo hace para organizar sus horarios laborales y gestionar que su hijo menor esté constantemente supervisado por un adulto.

Balbiani comentó que “el papá me hace el aguante cuando Cósi se levanta bien temprano, cuando me levanto a las 8 arrancamos el día, cuando yo me voy a trabajar viene Vicky y cuando vuelvo de trabajar sigo yo”, aclaró Angie acerca de quienes son los encargados de cuidar del niño durante todo el día.