Las fotos de las vacaciones de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski en Punta del Este

13.JPG

12.JPG

11.JPG

10.JPG

9.JPG

El conductor, por su parte, sabemos que es muy ‘familiero’. Cuando estuvo lejos de su familia durante un mes trabajando en Qatar, declaró que extrañaba demasiado a su familia. Por eso estas vacaciones junto a su mujer y sus hijos fueron tan especiales para él.

Sin embargo, pese a estar en Qatar, Germán Paoloski pudo disfrutar en plenitud de ese viaje. Es por eso por lo que habló sobre los motivos que lo tuvieron así: “Extraño a mis hijos, estoy sufriendo estar lejos de ellos. Uso la videollamada, estoy presente…”

Aunque aclaró: “Pero me estoy perdiendo que uno egresó del jardín y el acto de fin de año del otro. A esas cosas nunca falto, me duele hacerlo y el día que Argentina deje la competencia yo me vuelvo”.

Si bien aclaró cuál fue su deseo para con la Selección en esta Copa del Mundo, no quita que extrañó estar con sus pequeños. “Quiero que lleguen (los jugadores de la Selección) a la final y salgan campeones, eso está clarísimo. Pero ni bien pierdan me vengo”, confesó en diálogo con Radio Rivadavia.

El hecho de pasar tanto tiempo junto a sus hijos produce que el periodista sufra aún más la distancia con ellos. Lejos de esconder sus sentimientos, en la charla con Jonatan Viale se animó a decir qué es lo que en verdad siente al estar tan lejos.