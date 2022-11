La tristeza de Germán Paoloski por sus hijos desde Qatar

Germán Paoloski en la Copa del Mundo.jpg

Aunque aclaró qué es lo que no está pudiendo presenciar: “Pero me estoy perdiendo que uno egresó del jardín y el acto de fin de año del otro. A esas cosas nunca falto, me duele hacerlo y el día que Argentina deje la competencia yo me vuelvo”.

Si bien aclaró cuál es su deseo para con la Selección en esta Copa del Mundo, no quita que extrañe estar con sus pequeños. “Quiero que lleguen (los jugadores de la Selección) a la final y salgan campeones, eso está clarísimo. Pero ni bien pierdan me vengo”, confesó en diálogo con Radio Rivadavia.

El hecho de pasar tanto tiempo junto a sus hijos, produce que el periodista sufra aún más la distancia con sus hijos. Lejos de esconder sus sentimiento, en la charla con Jonatan Viale se animó a decir qué es lo que en verdad siente al estar tan lejos.

Germán Paoloski y su familia.jpg

“Yo te digo que me vuelvo inmediatamente en caso de que la Selección Argentina pierda. No hay ninguna posibilidad de que siga acá sin la presencia de Argentina”, afirmó haciendo alusión a su deseo de que la Selección triunfe pero también a las ganas que tiene de volver a casa junto a sus hijos.

Por lo pronto, Germán Paoloski seguirá trabajando en Qatar con la cobertura del Mundial, a la espera de que a la Selección Argentina le vaya bien, pero confirmando que si sucede lo peor se volverá al país.