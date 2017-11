Aníbal F. vs. CFK: "Hay leales presos por ser leales"

Buenos aires.- El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, publicó ayer una carta abierta en sus redes sociales en la que critica el armado político de Unidad Ciudadana sin el Partido Justicialista y cuestiona el accionar de Cristina Kirchner luego de que sus ex funcionarios Amado Boudou y Julio de Vido fueran detenidos por la Justicia. “Hay leales que están presos por leales”, señaló, fiel a su estilo verborrágico. Y criticó a la conducción del kirchnerismo, en particular a la ex presidenta, porque mientras algunos “leales están presos, hay traidores que gozan de las mieles de su entrega, sino que cada tanto son convocados por el nuevo espacio -Unidad Ciudadana- para ver si vuelven al redil, o si negocian, o si dialogan, o si articulan”.