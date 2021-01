Anitnegra vuelve a los escenarios y prepara homenaje a Diego junto a la Bersuit

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKO8DUXgmf5%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIApAkfjHAtK0kra21KkcsAohEMNTejidkOcQNWLSA0U8DTAoJ9ZA6unZAW1Vk5upR09r6cn5bPBmjNU9TBKALjsFfnj1UXp0YM7bMrdZAfykZA8Kf52m1Pnx67ltxZA0IUVIR8oWU1hH44lPoLxGA7MhFe68YAZDZD View this post on Instagram A post shared by Anitnegra (@anitnegraoficial)

"Metimos 70 personas, estuvo re bueno. Terminamos de tocar y saludamos a la gente de lejos. Pudimos activar un poco el trabajo y sirvió como prueba. La gente tiene que estar sentada en su mesa. Por eso tratamos de vender las entradas por mesa, por grupo de cuatro personas que se tienen confianza y que saben que no pueden llegar a tener el virus. Incluso pasó una inspección y dijeron que estaba todo bien, muy prolijo. Con la separación de las mesas vimos que podían entrar solo 70 personas, más de eso no. En Pirkas entran mil personas paradas, es una locura la diferencia, pero por lo menos podemos arrancar haciendo algo con la música, con protocolo", subrayó.

"Estamos re contentos, hay mucha gente que ha pedido la entrada y la ha comprado. Tenemos muchas entradas vendidas, por eso pensamos en la fecha del sábado. Vamos a hacer algunas canciones nuevas de Anitnegra que no están en el disco, como para activar el primer toque del año después de estar tanto tiempo encerrados. Lo único que hicimos fueron grabaciones, pero adelante del público no tocamos", agregó Sierra en alusión a la presentación de este fin de semana.

-> "La última charla", de Diego con la pelota

Por otro lado, el músico dio detalles de "La última charla", el nuevo tema que prepara la banda para rendir tributo a Maradona. "Es una canción que escribí días después que falleció. La produce (el bajista René) 'Pepe' Céspedes y (el guitarrista) Juan Bruno de la Bersuit. El Cóndor ya nos confirmó que va a estar en la canción", contó Sierra en alusión al cantante Germán Sbarbati.

"Ya armamos la maqueta y se la mandamos a Juan Bruno que ahora está de vacaciones, pero en la semana ya empieza a trabajar. Es una canción que armé estilo candombe pero la rockeamos, la hicimos rock en el ida y vuelta con los productores. Yo creo que la canción va a estar para fines de febrero o principios de marzo. Va a ser con video, estamos viendo qué imágenes podemos usar de Diego", precisó antes de hablar de la letra y el nombre de la composición.

"La canción se llama 'La última charla' porque Diego le habla a la pelota y, en la segunda parte, la pelota le habla a Diego. Es medio una fantasía, como que está jugando en el cielo. Vamos a recordarlo a Diego, por lo menos a los futboleros nos hizo felices al verlo jugar", añadió el cantante que se definió como "maradoneano" de toda la vida.

"Yo de la vida de él no hablo, solo de lo que sintió por la pelota y de lo que la pelota sintió cuando se fue. En cuanto a su vida privada, yo no soy quién para juzgar a nadie. No estoy ni a favor ni en contra. Para mi fue una persona adicta y hay que tener mucho cuidado con eso. No hay que criticar a una persona que es adicta, ni escupir para arriba porque no sabés si te puede pasar con gente allegada. Más allá de lo que habla un gran porcentaje de la gente, para mi Maradona fue lo más grande que hay y el fútbol es el deporte que más me gusta y su muerte me pegó feo", confesó.

"Con mis amigos veníamos charlando que podía pasar y pasó. Cuando lo vi en su cumpleaños le dije a un amigo, 'vamos a prepararnos porque el Diego se nos va en cualquier momento y a la semana murió", concluyó.

Las entradas para el show de Anitnegra tienen un costo de 500 pesos y se pueden conseguir el en Instagram oficial de la banda.