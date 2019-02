En los últimos días hubo fuertes rumores que indicaban que a Lanata está en Estados Unidos, dándole los últimos retoques de edición a su producción.

Sin embargo, Netflix salió a dar por tierra esa versión a través de un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Latinoamérica: "Hey. Para evitar malos entendidos, Netflix no estuvo ni está involucrado de ninguna forma en Codicia del Sr. Lanata. No crean todo lo que leen. En lugar de #ChauNetflix, #HolaFalsoRumor".

Embed Hey. Para evitar malos entendidos, Netflix no estuvo ni está involucrado de ninguna forma en Codicia del Sr. Lanata. No crean todo lo que leen. En lugar de #ChauNetflix, #HolaFalsoRumor — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 6 de febrero de 2019

Ante una expresión de alivio de un seguidor, desde la cuenta de Netflix contestaron: "Nos duele que hayas dudado de nosotros".

Embed Nos duele que hayas dudado de nosotros Diego . — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 6 de febrero de 2019

Por su parte, ante el revuelo que se generó en las redes, Lanata desmintió que esté en Estados Unidos y, desde su programa en Radio Mitre, señaló: "Me llama la atención que les de tanto miedo una miniserie, más miedo debió darles la realidad cuando todo esto pasó. Me encanta tener enemigos, he tenido toda la vida, es parte de este laburo. Pero saben qué chicos, sean buenos enemigos, prepárense un poquito, estudien un poquito. Cuando dicen algo no mientan con pelotudeses obvias".

"Todavía no se sabe qué canal lo va a difundir. La prensa esta dando por descontado que es Netflix, pero no está nada arreglado”, aclaró.

Netflix salió a calmar las aguas ante los numerosos posteos que llovieron en Twitter manifestando su rechazo hacia el proyecto de Lanata que supuestamente desembarcaría en la convocante plataforma en un año electoral.

Embed Quiero ficciones de calidad, no operaciones politicas de mafiosos, en un año electoral#ChauNetflix pic.twitter.com/fNo1gvYmaL — Red (@Gauchoboeing) 6 de febrero de 2019

Embed #ChauNetflix @NetflixLAT , se estaría metiendo en una campaña de un país, y estaría difundiendo acusaciones hacia personas que la Justicia no pudo probar. Si sube a su plataforma ese contenido, enfrentará bajas masivas por parte de los que cuidamos nuestra soberanía política. https://t.co/gJwBnzBG0o — Luciano Fernando (@LucianicoFernan) 6 de febrero de 2019

Embed #ChauNetflix

⬇️

Ya que vas a operar a favor de este gobierno de delincuentes y CONTRABANDISTAS, te despido con un besito en la frente.

Y decile al INMUNDO operador periodistico que el que las hace las paga, dice su jefe (?) pic.twitter.com/i81IkgsWmg — Marisa (@dosmurcielagos) 6 de febrero de 2019

