Dice, en cambio, que "si existe más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se realizarán las elecciones en el distrito correspondiente para definir solo esas categorías y no para el restante de cargos nacionales".

Burgos sustenta su proyecto en "no gastar los fondos públicos cuando no sea de utilidad y se obligue a la ciudadanía a emitir un sufragio que no decide nada electoralmente, evitando un enorme despliegue de fuerzas políticas y administrativas detrás de la organización de unas elecciones nacionales".

En el mismo sentido que el proyecto de la diputada radical se había expresado el gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, y otros diputados nacionales del partido centenario.

"Muchos políticos y la ciudadanía en general, que ve malgastado el dinero de sus impuestos y se ve obligado a asistir el próximo 11 de agosto a las urnas", aseveró.

En diálogo con la agencia de noticias Télam, la jujeña dijo: "La ley que regula las elecciones primarias dejó un vacío legal que es necesario corregir, en circunstancias como la que hoy transcurren, en las que no se cumple el espíritu de las PASO para el cargo de presidente y vicepresidente de la Nación y tampoco para el resto de cargos nacionales en la mayoría de las provincias".

Desde un sector de la oposición realizaron la lectura de que le Gobierno, de esta manera, prefiere no medirse en la instancia de las PASO, dado que algunas encuestas lo colocan varios puntos detrás de la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.

En los próximos días se definirá si la propuesta cuenta con el respaldo para ser tratada en la Cámara Baja.

