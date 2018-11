Ante esta situación, Emiliano reveló que varios de los habitantes de la zona decidieron armarse. “Muchos vecinos optaron por armarse, otros ya venían armados de antes. Yo lo estoy pensando porque soy comerciante y en mi negocio tengo rejas, cámaras de seguridad, alarmas y botón antipánico, pero parece no ser suficiente”, sentenció.

“No se si está bien decir que la zona está liberada, pero no alcanza la cantidad de policías. Hay que tener en cuenta que los ladrones también hacen trabajo de inteligencia, sobretodo con la tecnología. Pueden usar un teléfono para avisar que ya pasó el móvil”, agregó.

Particularmente, el comerciante contó que a él le robaron de la puerta de su casa una camioneta Ranger, y hace tres semanas, a uno de sus vecinos le llevaron el auto.

Emiliano reconoció que no todos los vecinos del lugar realizan la denuncia correspondiente cuando son víctimas de robos, lo que dificulta que la policía tenga un número real de los hechos delictivos. “Hay muchos casos que la gente no denuncia. Hace varios días hicimos una reunión con un comisario de la 46 de Los Alamos, y ellos no tienen una estadística de robos porque no tiene las denuncias.

En este sentido, el comerciante contó que intentan cuidarse entre vecinos y que ante tantos robos, vigilan a cualquier persona desconocida. “Hay una paranoia porque cuando no conocemos a la persona creemos que es un ladrón”.

Pese a eso, gracias a ese seguimiento, pudieron evitar un robo. “El año pasado agarramos a unas personas robando y entre varios vecinos los linchamos. Esa gente no volvió más”, señaló. “Si vemos a alguien robando los vamos a linchar y eso ya está charlado. Además, a muchos chorros ya les conocemos las caras y entre los vecinos dijimos que si los vemos en el barrio los vamos a encarar entre todos”, confesó.

La situación molesta por completo a Emiliano quien reconoció que si no tuviera familia ya hubiera atropellado a algún delincuente. “Tengo miedo de hacer una macana. Me estoy cuidando por mi familia. Pero si yo estuviera solo, ya los hubiese atropellado con el auto”, cerró.

