Por su adicción, les robó a vecinos y quedó detenido

El jueves, la Policía detuvo a dos y el viernes, la Justicia los acusó de robo agravado por ser en poblado y en banda, por el uso de arma de fuego y arma blanca. A uno (aparte) se le impuso una restricción de acercamiento hacia las víctimas y al otro le dictaron preventiva tras ser acusado de otros tres hechos.

La fiscal Soledad Rangne indicó que el 23 de septiembre y el 25 de octubre, amenazó al vecino agredido a través de audios donde “decía que le iba a romper la cabeza, que pagara lo que le debía, que era un drogadicto y que no le importaba nada con tal de consumir”.

Por ello, fue acusado de amenazas calificadas y también sumó otro robo armado al haberle sacado un traje a otro vecino, que interceptó en el barrio El Chacay.

Tanto el traje como el Astra gris, así como dos armas -por la cuales también fue acusado de tenencia ilegal- fueron secuestrados en la casa del violento. Su defensor intentó justificar su accionar por una adicción a las drogas.

“Nunca me pasó esto. A esa persona que dijo la fiscal yo no la conozco de chico como él. Pero prometo que no me voy a acercar. Yo quiero ponerme a trabajar”. Acusado de robo agravado, Una de las personas que entró a la casa de la víctima

