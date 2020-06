Anticiparon cómo será la nueva normalidad de la F1

El directivo aseguró que ya están en charlas con los gobiernos de los seis países a donde irán en la parte inicial del certamen. Además, remarcó que hicieron un libro de 90 páginas que será dado a los equipos y “que incluirá todo, desde cómo viaja hasta allí, cuáles son los procesos para estar en hoteles allí, cuáles son los procesos que existen en la pista, para las comidas, ir al baño, el tiempo de inactividad entre las pistas y los procesos de test".

Además, dio una descripción de cómo será la nueva normalidad. "En muchos sentidos, será como vivir en una burbuja desde que comienzas a viajar en aviones chárter. Habrá transporte controlado a los hoteles, transporte de ida y vuelta a la pista desde los hoteles. Y probablemente dentro de él, las burbujas secundarias de personas que operan diferentes funciones y están configuradas para administrar los procesos, aseguran que tengamos el equipo de protección adecuado y el distanciamiento social", puntualizó.

Por último, Carey indicó que es difícil que la Fórmula 1 use grilla invertida. "Hemos hablado de una grilla invertida con la que no todos los equipos se sentían cómodos, y hacer cambios en este corto plazo requiere unanimidad de apoyo", añadió. "Queremos asegurarnos de que no sean trucos. Es un gran deporte con una gran historia, grandes héroes, grandes estrellas, pilotos increíbles, así que queremos respetar todo hasta cierto punto, pero queremos asegurarnos de que eso no signifique que no buscaremos formas de hacer algunos cambios", concluyó.