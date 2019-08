Apache, el documental de Tevez, sale a la cancha

“Es una serie muy humana. Desgraciadamente es cruel, también. Pero tiene una mirada amplia. Traspasa lo político, lo anecdótico. En Fuerte Apache encontrás gente que tiene problemas y comprendés por qué estás filmando ahí. Una cosa es que te guste la locación y otra es ir a buscar al que vive ahí adentro y ver cómo sobrevive o cómo muere. Eso le da una mirada nueva a la serie. Le da una mirada más comprometida”, aseguró Caetano sobre la serie.

“Una vez me contó que estaba hablando con un tío y vino uno y le pegó un tiro al lado de él. Se crió esquivando balas, y la serie plantea ese universo. Acá la muerte violenta causa pavor, miedo. Quisimos huir todo el tiempo de que la violencia quedara como un recurso barato”, agregó el realizador.

Apache-sale-a-la-cancha-2.jpg

Elenco

La producción está protagonizada por el joven Balthazar Murillo (Un gallo para Esculapio), Sofía Gala como su madre biológica, Patricio Contreras como su abuelo, Vanesa González y Alberto Ajaka como sus padres adoptivos y Diego Pérez en el rol de Ramón Madoni, quien descubrió el talento del delantero. Además, cuenta con la participación especial de Carlos Tévez.

Cuenta la historia que fue Carlitos quien eligió a Balthazar mientras miraba fotos de los chicos que se habían presentado al casting para emular y contar la historia familiar del de Fuerte Apache antes de ser el futbolista profesional. “Es verdad. Me vio parecido. Me lo contó el propio Carlitos, aunque ya me lo habían contado antes”, aseguró el joven de 15 años.

La difícil tarea de Balthazar para lograr su papel

Balthazar Murillo, el actor que le da vida al Tevez de pequeño, explicó cómo fue la preparación para encarnarlo. “Fueron como dos meses de preproducción. Ahí tuve que entrenar en Club Parque, tuve que ir a una fonoaudióloga, que me ayudó a hablar con la prótesis dental y a copiar algunos gestos faciales de él: cómo dejar la boca abierta, respirar más por la boca que por la nariz, dejar la lengua afuera. También trabajé con una nutricionista. Un montón de cosas previas que estuvieron buenas para el personaje”, contó Murillo.

Sobre las sensaciones que vivió durante el rodaje, el actor expresó: “Actuaron no actores y la gente en el Fuerte (Apache) fue muy amable. Nunca tuve miedo. Pero era muy loco estar grabando ahí, en el mismo lugar. Carlitos fue un par de veces al rodaje.

Por otro lado, Balthazar reveló que la serie le da “un poco de miedo”. “Más que nada por la magnitud, por dónde se va a ver”, confesó.