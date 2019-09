Apache en la mira: "La serie de Tévez es cualquiera"

“La serie de Tévez es cualquiera. Cómo me gustaría salir a decir lo que verdaderamente es. Mi barrio no son tiros y delincuencia. Mi barrio es humildad y códigos. Cosa que él parece que no tiene. Me da bronca que muestren una realidad que no existe… Me cansé de sonreír y decir que está todo bien con él. No está todo bien con él, está todo para el culo. Acá en el Fuerte Apache no lo quiere nadie, macrista y homofóbico. ¿Les cuento el final de su serie? Pierde la conciencia de clase”, escribió la joven.