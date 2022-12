Aparecen escandalosos datos del divorcio de María Fernanda Callejón

En el programa Socios del Espectáculo de El Trece, que fue el mismo donde en marzo Karina Iavícoli había mostrado unos chats de la ex pareja de Callejón con una mujer más joven que era la novia de Iván Noble, se presentó la actriz para hablar sobre la situación y ventilar detalles de la separación con Diotto.

“Cuando salió lo de Karina estaba remándola. En ese momento estaba sorprendida, me estallaba el celular. Creo que hoy te vengo a agradecer. Creo que las cosas siempre pasan para algo. No me separé por un chat, pero con el diario de hoy, en ese chat más allá de la infidelidad había cosas de la relación”, señaló en primer lugar María Fernanda, orientando sobre todo a Iavícoli.