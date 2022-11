Cuál es el escandaloso motivo por el que María Fernanda Callejón y su ex no se pueden divorciar

María Fernanda Callejón está viviendo un momento agridulce en su vida, por una parte, se encuentra en medio de un polémico divorcio con su ex pareja, y padre de su hija, Ricky Diotto . Por el otro, se supo que empezó a salir con el ex futbolista y ahora director técnico, Fernando Gamboa .

María Fernanda Callejón divorcio portada.jpg

“Textual de Elba: ´A Ricky el tema de la pareja no le atañe, en la medida en que no involucre a Giovanna. Por otra parte, María Fernanda no está cumpliendo con los días de cada uno con la nena, como venía haciendo. Y pienso que a los chicos no hay que meterlos en los conflictos de los papás´”, leyó la periodista.

La polémica sorprendió a todos porque cuando el propio Ricky Diotto había anunciado en sus redes sociales sobre la separación, había solo palabras de afecto, demostrando que la separación había sido en buenos términos.

"Un mediodía la pasé a buscar para ir a comer, fue hace once años, al mes me fui a vivir con ella. Viajamos, reímos, lloramos y formamos una familia maravillosa. Conocerla me cambió la vida para siempre, fruto de ese amor incondicional nació nuestra hija que hoy es lo más importante que tenemos y debemos proteger", había escrito el artista.

María Fernanda Callejón divorcio 1.jpg

"Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó, acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca, simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie...", escribió Ricky.

"Por eso, con Fer tomamos la decisión de separarnos y seguir adelante cada uno con su vida teniendo como prioridad la felicidad de nuestra hija", agregó Diotto.

"Siempre vamos a ser familia y yo voy a estar el resto de mi vida agradecido por todo lo que hemos construido juntos, dimos hasta la última gota por este amor y por esta relación, eso nos tiene que dejar tranquilos y en paz", cerró el artista.

Sin embargo, hoy por hoy, la situación de María Fernanda Callejón y su ex pareja parece más conflictiva que nunca.