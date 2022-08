Espectáculos La Mañana María Fernanda Callejón El dolor de María Fernanda Callejón tras su separación

La actriz, que se separó en junio de Ricky Diotto tras 11 años de relación, relató cómo se encuentra en la actualidad y por qué es tan importante Giovanna, su hija.







María Fernanda Callejón habló de su separación

En junio de este año María Fernanda Callejón confirmó su divorcio del músico Ricky Diotto, poniendo fin a una relación de 11 años, con una hija de por medio, Giovanna. Luego de unos periodos de crisis, los dos desearon terminar el matrimonio entre rumores de infidelidad y muchas otras cosas más.

En la actualidad, ella parece recuperada y habló de cómo afronta la separación en una entrevista reciente en A la Barbarossa. “Pasé muchas cosas en la vida y sobre todo en esta historia de amor, de mi lucha con la maternidad, nunca me lo imaginé en esta gran historia de amor que tuve con el padre de mi hija, fue muy difícil, ni siquiera cuando me imaginaba que podía pasar, me daba como escalofríos. Siempre priorizando a Giovanna. Ella es mi milagro cumplido, la veo y no lo puedo creer. Eso tiene un plus y un peso”, recordó.

“No soy la primera ni la última que se separa. Estamos en el siglo XXI. Jorge Guinzburg me regaló un texto en el 94 de hijos de padres juntos, que estaba triste porque era el único que tenía padres juntos. Los divorcios son cada vez más habituales pero cuando te toca a vos es distinto y lo de mi hija fue un plus, algo que me pesaba en esa decisión”, señaló.