Aparecieron videos del escándalo de la nieta de Susana

En ese momento salió Lucía Celasco del boliche Tequila -ubicado a metros del lugar del hecho- y se dirigió a su vehículo, aquel que le impedía a Parra salir de su casa. Todavía no está claro cómo comenzó el altercado, pero la nieta de Susana Giménez y él comenzaron a discutir.

Según el testigo que habló con el portal Teleshow, la joven empezó a pegarle a Parra. El hombre habría recibido un golpe en un oído y cayó arriba del capot de su propio vehículo, además habría tirado piedras a la entrada de la casa y roto el portero eléctrico.

Más tarde, cuando el escándalo estaba finalizando, llegaron al lugar Mercedes Sarrabayrouse (hija de Susana y madre de Lucía) y su novio, Joe Miranda.

En redes sociales se filtraron las imágenes del momento, levantadas en Los Ángeles de la Mañana. En la grabación se puede escuchar a decir: “¡Ella me pegó! No hace más que pegarme”, se queja el hombre.

Tras el violento episodio Parra habló con el programa Farándulashow y mostró los destrozos en la casa que alquila y su labio lastimado.

Jimena Binaghi, la pareja de Parra, contó que Lucía estaba “totalmente fuera de sí”. "‘¡Ni se te ocurra tocármelo, negra de mierda!’, me dice. Se me vino encima, directamente. Me quedé en el auto porque no terminaba de entender lo que estaba pasando. Se volvió loca", relató Binaghi, en diálogo con FarandulaShow.

“Mi marido salió y le dijo: ‘Pará un poquito, que estamos tratando de sacar el auto’. Y (Celasco) se le fue encima: le pegó, lo insultó, lo empujó contra el auto. No había forma de calmarla", relató Jimena, quien luego vio a “gente de seguridad” de Tequila, que “trataron de agarrarla, le dijeron que se calme”. ¿La respuesta de Lucía? ”No me agarres, me estás agarrando, te voy a denunciar, no tenés idea quiénes somos", habría dicho la it girl, según el testimonio de la mujer, quien describió la situación como “una cosa de locos”. Y aseguró que la nieta de la diva “estaba totalmente borracha, totalmente fuera de sí”.

