Según precisaron en el ciclo de Rial, el mismo habría ocurrido en horas de la madrugada, cerca del boliche tequila en Punta del Este. Una pareja pidió ayuda a un "trapito" para sacar su auto, cuando en ese momento llegó Celasco. "Me imagino que no me tocaste el auto ¿no? Negra hija de p..., porque te mato", le habría dicho la nieta de Susana al hombre, haciendo alusión a su Mini Cooper. Cuando el hombre intentó calmarla, redobló la apuesta y, además de propinarle dos piñas en el oído, lo increpó: "¿Qué te pasa gordo hijo de..?".