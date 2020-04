Todo terreno Dando más detalles de las actividades hogareñas, la panelista redobló la apuesta y ninguneó al periodista deportivo de ESPN: “Él (por Diego Latorre) aprendió a cortar el pasto. Aprendió a meterle cloro. A pasar el barrefondo. Va al supermercado. Hace las cosas de la casa. Y cuando llego yo me encargo de la cocina. Está mucho con mi hijo varón. Cómo es jugador de fútbol”, dijo Yanina, quien no puedo evitar cierta risa con su comentario.

Filosa: “Él está bien. Tuvo que venir una cuarentena para que sea útil en la casa”, dijo la panelista de LAM.

“Él está bien. Está aprendiendo a hacer cosas. Tuvo que venir una cuarentena para que sea útil en la casa”, agregó. Por otro lado, Yanina dio su opinión sobre el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. “No soy kirchnerista. No lo voté a Alberto Fernández ni votaría a nadie del kirchnerismo. Separo a las personas de la idea política”.

“Es como cuando me dicen que no puedo hablar mal de Cinthia Fernández porque es mi compañera. La quiero pero la puedo criticar. Yo a Alberto lo conocí en Radio Mitre por Lanata, en la época que él hablaba mal del gobierno de Cristina”, argumentó la angelita.

Sobre la visita al mandatario en Casa de Gobierno, Yanina afirmó: “Me encontré con la misma persona que conocí antes de que sea Presidente. Me dijo que era yaninista. Tomé un café con él. Le dije que no lo hubiera votado nunca. No tuve vínculo ni nada después”.