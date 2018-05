"Apunto a la gente, a no bajar la calidad"

El teatro es un largo camino, muy sacrificado, donde uno se pone al servicio de la gente e intenta dejar algo".Martín Bossi. Actor

Bossi no estará solo, dado que arriba del escenario lo acompañarán una banda de músicos, tres cantantes y el comediante Jorge “Carna” Crivelli.

A modo de confesión, el actor contó que desde hace un par de años cambió por completo su forma de vivir, por lo que dejó de lado su ego para comenzar a ayudar a los demás. Este show es una prueba de ello, dado que a Bossi le interesa que todo su público deje sus diferencias de lado para ser atravesado por una “experiencia unificadora”. “Dios me mostró que ese es el camino y en mis espectáculos me pongo el overol y comienzo a jugar con la gente. Ya no pienso en ‘me voy a disfrazar para que me veas’, porque honestamente es hartante”.

¿Qué podés adelantar de Bossi Master Show?

Es un show nuevo, donde en realidad no hay una historia, sino que es un “big show”, una experiencia unificadora, donde la gente durante una hora cincuenta se olvida si es peronista, radical, messista, maradoniana, unitarios, federales, y hacemos un juego colectivo donde escuchamos música, donde hacemos stand up, donde la gente juega y actúa, donde baila y se divierte.

¿Qué importancia tienen las imitaciones en este espectáculo?

En realidad son absolutamente secundarias. Es un espectáculo que tiene que ver con el despojo, con la comunicación directa, aunque hay homenajes por supuestos a las grandes bandas de rock que nos marcaron. Hay 20 minutos de personajes y suena a que estoy imitando, pero en realidad estoy contando cómo se perdió la melodía. Ahí es cuando pasamos por Steve Wonder, Bob Marley, Morrison. Después hacemos homenajes al rock and roll, Cerati, Spinetta, Pappo. También a los grandes capocómicos que no pudimos homenajear en shows anteriores.

¿Cómo vivís el trabajar con Carna?

Carna es un amigo, es un gran actor, que tiene condiciones humanas y artísticas increíbles. En este espectáculo hace un homenaje a Porcel maravillo. La gente se emociona mucho. Realmente es lindo trabajar con amigos.

También tenés una banda completa arriba del escenario…

Una banda de 15 músicos y tres cantantes. Es un esfuerzo enorme tener que movilizar a toda la banda por todo el país en medio de la situación que estamos viviendo, pero yo apuntó a la gente, a no bajar la calidad. No quiero cobrarle más a la gente y darle menos. Hoy está de moda eso. Te venden chocolate aireado, chocolate con aire, y te lo venden más caro. Te venden pantalones rotos, tienen menos tela e igual te los cobran más caros. Nosotros tratamos de sostenernos un poquito.

Pasaron varios años desde que te alejaste de Marcelo Tinelli. ¿Cómo describirías ese crecimiento?

Fue un camino de evolución. Estuve en Vale la pena de Telefe y después pasé a lo de Marcelo para que el país me conozca. Una vez que me conocieron, porque la tele es un medio de transporte, pude empezar a vivir de esto que amo, que es el teatro. Después, el teatro es un largo camino, muy sacrificado, donde uno se pone al servicio de la gente e intenta dejar algo.

En una entrevista dijiste que en los últimos años cambiaste a nivel personal y comenzaste a ayudar, ¿qué fue lo que pasó?

Me di cuenta de que si me muero no pasa nada, todo sigue igual, soy imprescindible. Me humanicé mucho más cuando me di cuenta de esta cámara oculta de la vida. A nivel personal, escucho más, me pongo más al servicio del otro, la verdad que traté de evolucionar porque me estaba quedando solo, solo de Dios. Dios me mostró que ese es el camino y en mis espectáculos me pongo el overol y me pongo a jugar con la gente. Ya no pienso en ‘me voy a disfrazar para que me veas’, porque es hartante.

Con esta nueva faceta, ¿qué pasa por tu cabeza cuando ves la crisis que vive el país?

No sólo se vive acá, sino que es una crisis a nivel social mundial. Lennon dijo una vez “la gente lo que necesita es amor”, y estoy convencido de que el amor es universal y no lo pueden matar. Hay gente que está trabajando muy duro para sacarnos la educación, la salud, la seguridad, nos dividen todo el tiempo. Creo que con el amor salimos.

Dentro de poco volvés a la pantalla chica. ¿Qué podés adelantar al respecto?

Estoy grabando para Fox, junto a Adrián Suar y Nico Vázquez. Es un night show televisivo para todo el mundo, de 13 episodios. Se va a ver en toda Latinoamárica y Europa a partir de agosto. Puedo adelantar que en el primer programa vamos a estar con Michael Bublé. También estoy grabando una ficción para Fox sobre el mundial, que se llama La copa no se mancha. Son cinco episodios de seis minutos cada uno y se va a estar presentando en diez días.