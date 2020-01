Aqua Romero: "Con lágrimas en los ojos y con mucho dolor, pero esto no es el final"

View this post on Instagram

Hasta que un día me tocó a mi: Hoy con lágrimas en el ojo y con mucho dolor el fútbol me apartará unos par de meses largos fueras de las canchas lo que tanto me costó hacer una pretemporada de mucho de sacrificio de salir de trabajar dormir poco para el otro día arrancar un nuevo día de pretemporada lo que tanto me costó queda todo tirado!! hoy lo que tanto me hace feliz y amo me hace vivir otra etapa!! La etapa dura y difícil para un jugador con estás clases de lesiones! Pero se que esto no es el final acá es donde uno tiene que demostrar lo fuerte que es aunque van a ver días como HOY que no ahí fuerzas para nada!! Pero se que no estoy solo todo este tiempo de mí carrera me di cuenta que tengo mucha gente que me quiere y que hasta el día de hoy sigue estando! Solo queda agradecer a toda la gente que se tomó un segundo para escribirme y darme las mejores vibras gracias! El fútbol me va a estar esperando como lo van a estar esperando mí familia mis amigos mis hijas mis compañeros y toda la gente linda del albinegro!! Y sobre todo el más grande DIOS el me va hacer volver nuevamente a las canchas porque soy un creyente y xq dejo todo en sus manos xq el va ser mí principal compañero de todos los días ahora a levantar la cabeza y ser fuerte y una vez más gracias a todos los que se preocuparon y escribieron voy a volver más fuerte que nunca