ARA San Juan: familiares cruzaron a Aguad

“Cuando escuché al ministro, lo tomé como una falta de respeto a mí, a todos los que somos familiares de los 44 tripulantes”, dijo Luisa Rodríguez, madre de Hernán (suboficial primero). Y agregó, enfática: “Con qué derecho dice que no están vivos si no hay nada; no encontraron nada, ni siquiera el submarino. Es una total falta de respeto. No vamos a hacer duelo, hasta que nuestros hijos estén acá, hasta que los traigan”, indicó.

Los familiares quedaron muy afectados por los dichos de Aguad, incluso por su referencia a “los costos por la búsqueda”, lo que motivó el fastidio de Luis Rodríguez: “¿De qué me habla? ¿No son héroes? Se olvidan que son 44 hijos de la patria. Yo no le deseo el mal a nadie, pero me gustaría saber si es el hijo de uno de ellos, dejan de buscar o suspenden la búsqueda”, completó la mujer.

En tanto, Jorge Villarreal, padre de Fernando, otro de los 44 tripulantes del submarino, también lamentó las declaraciones de Aguad. “Leí noticias de lo que dijo, no era un lugar adecuado para decir eso. Si bien teníamos la información de que había comenzado una nueva etapa en la búsqueda, nosotros mantenemos la esperanza”, aseguró Villarreal. Aguad había expresado sus dichos el lunes a la noche en televisión. Luego de hablar de incompatibilidad con “la existencia de vida humana”, el periodista le señaló: “Es decir, están todos muertos”, a lo que Aguad respondió: “Exactamente”.

Villarreal manifestó ayer que “la única certeza” que existe “es la anomalía hidroacústica” y que por eso que los familiares mantienen “la esperanza de poder encontrarlos”. Sobre la querella que inició un grupo de familiares contra autoridades nacionales por “abandono de personas”, dijo que en su caso no quiere “aventurarse”, pero que desea que “encuentren a los tripulantes primero y después se verá quiénes fueron los responsables”. Asimismo, Aguad había afirmado que la Armada tiene “evidencia de que el submarino explotó” por la información de agencias americanas que, “por pedido” de la fuerza argentina, hicieron llegar al país.

Aguad, en una entrevista televisiva, contestó “exactamente” cuando el periodista le preguntó si todos los tripulantes están muertos.

Están analizando un objeto

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, dijo que el mejoramiento de las condiciones climáticas “permitió la inspección” de un objeto detectado a 950 metros de profundidad. “Se está inspeccionando este objeto, o alteración de fondo, que detectó hace unos días el buque oceanográfico Cabo de Hornos, de Chile”, informó. “Las condiciones meteorológicas mejoraron -agregó-, hay vientos moderados y olas de dos metros”, lo que permitió la inspección con el sumergible remoto ruso Panther Plus. Aunque aclaró que intenta “no generar ilusiones” dijo que “se está tratando de evaluar si de coincide con la cinemática del submarino en cuanto a rumbo y velocidad”.