¡Arde papi! Diego Ramos contó que tuvo sexo grupal sin querer

Entre las cosas más desopilantes que Diego Ramos le reveló a “Estelita”, contó que hace unos años, antes de conocer a su pareja actual, Mauro Cernadas, con el que lleva dos años de relación y convive, utilizó todas las apps de citas y al encontrar en una de ellas a Jey Mammon lo bloqueó: "Una vez te bloqué", le dijo, y “Estelita” le dijo muerta de risa: "Te agradezco, no me gusta ver a mis amigos cerca".

En otro tramo de la entrevista hot, Diego Ramos, protagonista de “Sex Virtual”, obra dirigida por José María Muscari, contó que se hizo la circuncisión en Colombia cuando tenía 30 años. "Siempre tenía una incomodidad. Notaba que había cierto riesgo físico y de placer, no terminaba de relajarme. Lo recomiendo cien por cien. Es lo ideal", sostuvo.

El actor Diego Ramos con Estelita en #EstelitaEnCasa

Luego, Estelita le hizo la pregunta que tuvo la respuesta menos esperada: "¿Máximo de gente con la que copulaste"?, indagó la conductora. "Una vez sola con dos personas y fue sin querer", contestó con total naturalidad. A lo que la conductora retrucó: "¿Cómo sin querer, estabas en la cola del banco?" y el actor respondió: "Yo estaba en un lugar, muy oscuro, preparado para esos encuentros, una vez sola fui, la típica que acompañás a alguien y terminás vos metido en ese baile y decís ´¿qué hago acá'´", dijo, y siguió: "Tocan la puerta, pregunto quién es y dice Rodrigo. Rodrigo era una amigo mío que estaba ahí, le dije que pase el desgraciado. Que entre y lo agarramos entre los dos, pero me di cuenta que mi amigo no era tan grandote, pero ya que estábamos", admitió para levantar la temperatura del programa.

Diego Ramos con Estelita

Y para finalizar su relato sobre sexo, Diego Ramos remató: "Me pasó lo que me iba a pasar: me sobraba una persona", dijo y aseguró que él se ratonea con la cuestión múltiple pero en realidad es "más clásico" y le gusta el mano a mano.