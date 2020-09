Barbieri continúa complicada: "Todavía le cuesta hablar"

Andrea Taboada se sumó al tema y contó que dialogó con la asistente de Barbieri, Penca, quien le dio detalles sobre el tratamiento de la artista. “Está con oftalmólogo, que además de oftalmólogo es infectólogo, entonces están siguiendo de cerca toda la reacción que le provocó todo el tema de la culebrilla”, expresó la angelita.

A-Carmen-barbieri.png

“Está también toda la rehabilitación por los temas de los golpes. Está yendo a los kinesiólogos para rehabilitarse y está mucho mejor del habla. Hoy va a tener una prueba con su coach para ver si puede volver lo antes posible para cantar. Va a ensayar”, agregó la panelista.

Luego, el conductor del certamen aseguró que Luisa Albinoni iba a seguir reemplanzándola a Carmen. “Lo más probable es que en el próximo ritmo siga. Hasta ahora es así. Muchos dijeron que renunció y cero. No quiere renunciar, está feliz, le encanta pero este problema la aleja un par de semanas”, dijo De Brito.

Embed

Yanina vs. Adabel: “Te limpiaron, no rompas más”

Adabel Guerrero se fue muy enojada del Cantando y ahora le apuntó fuerte a Lola Latorre al expresar que la joven sigue en el certamen porque su madre es “chupamedias” del jurado. El miércoles por la noche, Adabel y la hija de Yanina se cruzaron y la morocha le aclaró: “Lo que tengas para decirle a mi mamá, decíselo a ella. Yo, por ahora, soy Lola”.

AYanina-adabel.png

A través de sus historias de Instagram, la panelista de Los ángeles de la mañana aprovechó para atender a Guerrero, que afirmó que Latorre cumple el papel de “chupamedias”. “Lolita, muy educada y firme, le contestó. Deberías soltar el Cantando, estás afuera. En vez de decir que Lolita sigue en el certamen porque yo soy chupamedias, planteate por qué a vos te rajaron. Ella no tiene la culpa”, fue el descargo de la angelita.

Después reveló la relación que tiene con cada miembro del jurado. “Cuando yo voy a ver a Lollita, voy como madre y no como panelista. La respeto. Mi hija te supo contestar muy bien. En lugar de meterte con una pequeña, planteate por qué te volaron”, dijo la rubia.

Embed

Antes de despedirse, le dedicó un fuertísimo exabrupto a Adabel y le pidió que no siga hablando de su familia: “Adabel Guerrero, te limpiaron. No me rompas las pelotas, que yo chupe o no chupe las medias es un problema mío. Además, te aclaro, pendeja, que yo las medias no las chupo. Hacete c... por el or... Estoy podrida”.

Sofía Gala liquidó a Claribel Medina por su debut

Sofía Gala Castiglione sigue atenta a todo lo que pasa en el Cantando 2020. La actriz suele dar su opinión sobre los participantes del certamen en Twitter. Y esta vez aprovechó para pegarle a Claribel Medina, quien tuvo su debut en el reality junto con su hija, Agostina Alarcón.

A-Sofía-Gala.png

Luego de que las participantes interpretaran “Amor a la mexicana”, tema de Thalia- Medina expresó su emoción por compartir la pista consu hija, que es actriz: “Siempre soñaba con este momento, que me llamen a actuar con mi hija”. Ese fue el puntapié para que Sofía la custionara duramente: “¿Por qué los padres quieren actuar con sus hijos? Qué tortura”.