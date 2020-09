Interna Caniggia: Axel apuntó contra Charlotte y la tildó de mentirosa

Tras el fin del matrimonio Caniggia-Nannis, y del inicio de la relación del “Pájaro” con Sofía Bonelli, los hijos de la pareja se dividieron. Mientras Alex se mostró del lado de su madre (y hasta tuvo una fuerte pelea con el ex futbolista); Axel (quien siempre optó por el perfil bajo en España, dedicándose de lleno al arte) se acercó a su padre. En tanto, Charlotte buscó estar bien con ambos, aunque dejó en claro que no le gustaba nada el noviazgo del deportista.

Si bien hasta el momento el conflicto de hermanos no había pasado a mayores, Axel explotó luego de escuchar una entrevista a la mediática, quien aseguró que estaba todo bien entre la familia.

“Con mi familia por suerte está todo tranquilo”, explicó la joven y explicó que tenía relación con su hermano Axel. Sin embargo, cuando le mostraron una publicación de él, la cual parecía dedicada a Mariana Nannis, se desentendió. “Para estar presente en el recuerdo de tu hijo, debes estar presente en su vida, que lástima que no lo estás… M”, rezaba el posteo de Instagram.

Ante eso, la participante del Cantando señaló: “La gente a veces sube memes porque está medio bajón, yo que sé. Yo a veces subo memes de la vida y la gente cree que estoy deprimida, pero no lo estoy… No sé, no puedo opinar de mi familia, cada uno pone lo que quiere en sus redes. Yo si habló con él”,

Estas declaraciones parecen no haberle caído en gracia al artista, quien salió a responder a la joven a través de una de las panelistas de Los Ángeles de la Mañana.

"Hace muchos años que no hablo con Charlotte, me parece increíble que hable de circo, que es lo que hace ella constantemente. Lo que ocurre es que está acostumbrada a mi respeto y silencio, pero todo tiene un límite en la vida", expresó Axel y siguió diciendo: “Lo que más me molesta son las mentiras y las personas a las que solo les importa su fama y tener tanta arrogancia".

Por lo pronto, el artista plástico dialogó meses atrás con Tomás Dente en "Nosotros a la mañana" y le manifestó: "Contaré la verdad cuando me siente a hablar y por supuesto que lo voy a hacer. Hay una gran verdad oculta en mi familia que aún no ha salido a la luz ¡Saldrá y eso es seguro aunque tarde un poco! Se sorprenderán muchas personas de lo que contaré".