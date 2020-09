¡Arde, papi! La foto hot de Cachete Sierra que elogió Moria

Fiel a su estilo, "la One" no tuvo pelos en la lengua y se despachó diciendo: "El otro día un amigo me mandó una foto hot tuya en ropa interior y empecé a gritar ¡por favor!. Era una pose de un espectáculo, pero sos medio metrosexual. No quiero ser guaranga, pero se veía una cosa importante, estabas con bóxer y una cosa de levadura. ¡No era normal!”, expresó la jurado del Cantando ante la risa pícara de Cachete Sierra.