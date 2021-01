Ardiles y Luque, campeones del 78, tienen coronavirus

Osvaldo Ardiles y Leopoldo Jacinto Luque , dos campeones del mundo con la Selección argentina en 1978, contrajeron coronavirus , aunque el caso del delantero goleador es el más delicado por encontrarse internado en terapia intensiva . El ex delantero, de 71 años, fue internado en la terapia intensiva de la Clínica de Cuyo, en Mendoza, tras complicarse el cuadro de coronavirus que le fue diagnosticado a fines de 2020.

"Estoy bien, controlado con medicamentos, pero no presento ningún síntoma. Deberé pasar diez días en mi casa aislado y lo que más me molesta es que no podré nadar en la pileta que tengo en el patio", había bromeado Luque, al enterarse de la noticia.