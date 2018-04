"Algunos equipos están acostumbrados a las buenas actuaciones durante la Copa del Mundo. Argentina, Alemania, Inglaterra o Francia son candidatos serios. Pero en el fondo, poco importa. Para ganar, hay que estar bien preparado", señaló Pelé en Dubai donde fue a jugar un amistoso.

"Claro que tengo que ganas de que Brasil gane. Pero el fútbol es un poco como una caja de sorpresas. A pesar de todo, tengo confianza: Tite, el nuevo seleccionador, tuvo poco tiempo para hacer su equipo", se atajó el único jugador que ganó tres veces un Mundial (1958, 1962 y 1970).

En cuanto a Neymar, dijo que todavía está todavía recuperándose de su operación en el pie derecho pero que "es un jugador muy importante para Brasil, no hay ninguna duda. No sabemos exactamente qué va a pasar, pero pienso que estará en forma para la Copa del Mundo, porque su lesión no es tan grave".