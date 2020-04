"Argentina sacó mucha ventaja con el aislamiento obligatorio"

"Lo más duro que me tocó ver es cómo una persona se despedía por teléfono de una familiar que no volvería a ver más", cuenta con dolor Trinidad Albornoz, médica argentina que está en un hospital español que trata con personas portadores del COVID-19. "Es muy duro, pero es mi profesión. No le tengo miedo al coronavirus", aseguró en una entrevista a LMN.