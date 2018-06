A finales de octubre, el periodista había sido denunciado por la productora de A24 Ariana Charrúa por haberle tocado la cola después de que le sacara el micrófono. La primera reacción de Paluch fue justificarse y contraatacar: "En vez de hacerle un 'give me five' (chocar las manos) toco su cadera y me voy, y me doy cuenta que habría tocado un lugar más intimo, y enseguida le digo 'Disculpá'. He sido difamado". Frente a las fuertes repercusiones negativas, a los pocos días, acordó su salida del canal.

Luego se sumaron ex compañeras como la locutora y ladera Verónica Albanese, quien disparó: "Estaba de cinco meses, fui con un enterito a la radio y me dijo 'sos una embarazada cualquiera, no vengas más'. Federica Guibelalde, Sofía Rigler y Malena Dip también confesaron fuertes momentos sufridos con su compañero.

En el texto que publicó en Infobae, Paluch afirma: "Quisiera expresar mis más sinceras disculpas a aquellas personas que se sintieron acosadas laboralmente por mí. Muchas veces en el afán por resultar gracioso, piola, seductor o simpático, producto de inseguridades e ingenuidades, actué mal, a la hora de proferir dichos desafortunados, altivos y carentes de cortesía. Nunca me propuse acosar a nadie, lo que no implica que algunas personas experimentasen esa horrible sensación".

Los párrafos más salientes de la carta abierta

-"Nunca abusé de nadie ni ofrecí ventajas laborales a cambio de favores de ninguna índole. Creo fervientemente en el consenso mutuo para cualquier relación, pero también pienso que debí haber obrado con mejores modos, porque la ansiedad, la intensidad y la carencia de empatía arrasan con frecuencia al debido respeto".

-"El hecho de que no hubiese actuado con malvadas intenciones no implica que no haya podido hacer sentir mal a quienes fueron objeto de mis palabras".

-"Muchas veces consideramos a la ironía como un elemento de inteligencia, pero como cualquier ingrediente usado por demás arruina el manjar más delicioso. El sarcasmo excesivo nos aleja de quienes somos y exhibe nuestras inseguridades. Me permito este juego de palabras: el cinismo es una forma de evitar el sí mismo, se trata de una de las tantas máscaras que el ego elige para no mostrarse".

-"Todo este tiempo fuera de los medios me ha ayudado bastante, tal vez lo suficiente para intentar superar la resistencia a aprender del error y para no dejarme tentar por resentimiento alguno, sentimiento que es comparable con la acción de llevar una brasa en nuestras manos que inevitablemente nos termina quemando".

-"Se requiere de suficiente valor y humildad para prescindir del orgullo y asumir nuestros errores, no deberíamos temer a mostrarnos vulnerables".

-"Gracias por darme estos minutos de lectura para ayudarme a tener el coraje de mostrar algunas de mis tantas imperfecciones".

