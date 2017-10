Arias: "Si le ganás a River, salís en todos lados"

“Es un partido de mucha trascendencia, que si ganás estás en todos lados, así que hay que ir a hacer lo mejor para pasar y dejar a Defensa bien alto”, expresó el 1.

El Halcón entrenó ayer por la mañana en el predio de Bosques y, luego de la práctica vespertina, el plantel viajó hacia Formosa para el vital compromiso ante el Millonario.

Arias, quien atajó seis años en Olimpo y luego llegó a Defensa y Justicia para lograr el tan ansiado ascenso en 2014, aseguró que los partidos con River son siempre difíciles. “Es un club grande con mucha historia”, indicó.

Además, quien el torneo pasado estuvo 741 minutos (7 partidos y fracción) sin que le conviertan un gol y que luego de un arranque con muchos goles en contra en la Superliga logró mantener el arco en cero frente a Huracán el último fin de semana, se refirió a la importancia de conservar la valla invicta ante los de Núñez: “Siempre es importante que a uno no le hagan goles, sobre todo para empezar a ser un equipo sólido y que todos sientan confianza”.

A diferencia del encuentro ante Huracán, en esta oportunidad el entrenador Manuel Fernández tuvo una semana para diagramar el partido, poder compartir varios entrenamientos con el plantel e inculcarles su idea de juego.

Gabriel Arias se refirió también al presente del rival, al que respeta pese a las bajas: “Los que entran por algo están en River, tiene buenos jugadores con mucha jerarquía, no sólo los delanteros”.

Por otro lado, dijo que no les teme a los penales pero aseguró que prefiere resolver el partido antes. “Siempre me tengo fe en los penales, esperemos poder hacer las cosas bien en los 90 para tratar de no llegar a esa instancia”. El Halcón ya eliminó a Sol de Mayo y a Temperley en este torneo.

River, el único grande copado

El Millo es el único de los grandes con vida en el torneo, pero llega con varias bajas entre suspendidos (Martínez), lesionados (Fernández) y convocados a la selecciones (Moreira, Pérez y Casco).

La idea del cuerpo técnico millonario es que Nacho Fernández, quien sufrió una distensión muscular en el muslo derecho, se recupere bien para la primera semifinal de Copa Libertadores frente a Lanús. Por eso, el volante ex Gimnasia no viajó a Formosa en el vuelo chárter junto al plantel. El Millo ya derrotó a Atlas (Primera D) y a Instituto de Córdoba.

El arquero aún confía en la Albiceleste

El arquero que defiende los tres palos del Halcón se animó a opinar sobre el momento adverso que vive la Selección argentina. “Tiene grandes jugadores y no tuvo la cuota de eficacia para convertir todo lo que genera”, dijo. “Queda un partido que, ganando, da las chances y ojalá así sea”, sentenció el guardametas de Defensa y Justicia.