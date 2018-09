Armado hasta los dientes para evitar que le roben

La Policía tomó nota de la situación y por estas horas trata de encontrar una solución. En principio, le pidió al empresario que deje de utilizar sus armas y que será apoyado con patrullajes durante las 24 horas. }

El hombre en cuestión se llama Rodolfo Monetti, que además cuenta que en un cajón de su escritorio guarda otra pistola. En la entrada del depósito, su custodio empuña una escopeta. Monetti es el propietario de una distribuidora de bebidas de Camino del Perú al 1800, en el barrio Yerba Buena, al noroeste de la capital tucumana.

Explicó que decidió armarse desde que en 2013 sufrió un violento robo en el que resultó gravemente herido. “Me dieron 11 tiros en la pierna izquierda y los médicos tuvieron que reconstruirla”, detalló. “Antes, los vecinos me decían que estaba loco porque andaba armado; pero ahora me agradecen que sus hijos puedan esperar el colectivo sin miedo frente a mi negocio. Hay que andar con los ojos bien abiertos porque roban todo el tiempo”, argumentó.

Tras la repercusión de la noticia, la Policía de Tucumán se presentó en la empresa de Monetti. “Llegaro apenas abrimos la distribuidora. Estaban molestos. Me pedían los papeles de las armas. Primero, la Justicia ordenó que me retuvieran las armas, pero como todo estaba en orden, luego se dispuso que no se realizaran actuaciones. Todo fue muy raro. Tuve que firmar una constancia de lo ocurrido”, explicó. Los agentes le pidieron que deje de usar y mostrar las armas. Se comprometieron a reforzar los recorridos y a mandar un policía para que permanezca en el lugar. “No nos gusta andar armados y poner rejas y candados, pero no nos queda otra. Desde que me levanto pienso en la inseguridad; tengo temor por mi familia”, se lamentó.

Le abrieron una causa judicial

La publicación de la foto de Monetti y su custodio armados hasta los dientes sacudió los cimientos de las autoridades tucumanas. La Policía acudió rápidamente a la distribuidora y enseguida comenzaron a pedirle los papeles de habilitación para portar armas. Luis Ibáñez, secretario de Seguridad, explicó que actuaron por la ostentación que hacía el comerciante de las armas. “Un ciudadano está en todo su derecho de portar armas si cumple con todas las normas legales. Pero exhibirlas así es otra cuestión. Se está instruyendo una causa judicial por este tema”, indicó. “Estoy esperando que otra vez me roben y me peguen un tiro. Tengo que elegir: o me meto en problemas con la Justicia o dejo que me roben”, cerró el comerciante.