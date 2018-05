Armados, reventaron casa de computación en Huincul

El robo ocurrió el viernes a plena luz del día y en una zona transitada de esa ciudad petrolera. Alrededor de las 18, un hombre ingresó al negocio, ubicado sobre Avenida Keidel al 1500, donde venden electrónica y se ofrecen servicios técnicos, y se hizo pasar por un cliente.

En cuestión de segundos, el ladrón sacó un arma de fuego y amenazó al empleado a la par que le exigía la recaudación. “El chico que trabaja conmigo estaba solo porque justo yo me fui por 15 minutos. No sé si era bueno o malo, la verdad que no sabés cómo pueden reaccionar”, relató indignado Mauricio, el dueño del negocio.

El comerciante detalló que eran dos hombres que iban armados y encapuchados. Mientras uno de ellos apuntaba con el arma al empleado, su cómplice rompió una de las estanterías de exhibición del comercio y del interior, se robó dos tablets, parlantes y dos notebooks.

“Se llevaron también dos notebooks que eran de clientes que estaban para un servicio y en dinero en efectivo la suma rondaba los 26 mil pesos. Justo lo teníamos para pagarles a unos distribuidores”, explicó el hombre.

Rápidamente, los ladrones se dieron a la fuga y desde el local se alertó a la Policía sobre lo ocurrido. Una vez en el lugar, el joven empleado aportó datos sobre la apariencia de los delincuentes que servirán a la investigación, ya que en Plaza Huincul no hay cámaras de seguridad urbanas. La ciudad está dentro de las próximas que recibirán los nuevos dispositivos.

Tras el violento robo, Mauricio publicó en la página de Facebook del negocio fotos de los elementos robados por si algún vecino observa que son ofrecidos en grupos de compra y venta. “Estamos tratando de rastrear, porque justo hay unos parlantes que se llevaron que habían llegado nuevos y me los traje esa semana, deben ser únicos acá”, agregó la víctima.

“La verdad es que te queda mucha incertidumbre de lo que pueda pasar. Justo a esa hora pasaba mucha gente por la vereda”, confió Mauricio.

"Llevamos 12 años trabajando y nunca sufrimos un robo, menos a esa hora de la tarde, en plena Avenida”.Mauricio. Dueño del comercio

Dos ataques de motochorros

Le robaron la cartera

Ese mismo viernes, alrededor de las 8, dos motochorros armados le arrebataron la cartera a una mujer mientras caminaba por calle Lácar. La mujer denunció en la Comisaría 14 que en su cartera llevaba 300 pesos y documentación personal.

Se resistió y lo golpearon

El domingo, cerca de las 22, un hombre fue interceptado en la plaza Belgrano por dos motochorros que lo amenazaron con un arma de fuego y le exigieron sus pertenencias. Al resistirse, lo atacaron con cadenas y a golpes de puño en la cabeza, pero no se llevaron nada.

