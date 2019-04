Armani y Palacios tienen el alta y se suben al avión

En principio, el ex Atlético Nacional de Medellín no sería de la partida en el compromiso ante Argentino de Merlo, aunque el DT Marcelo Gallardo decidirá la alineación recién en las horas previas al comienzo del cotejo.

En tanto, Palacios ya recibió el alta médica, dejando atrás la microfractura en el peroné derecho que lo alejó de las canchas durante los últimos dos meses. Sin dudas, será una de las altas de jerarquía en el plantel del Millo, en el que aún se recuperan Ignacio Scocco, Miltón Casco y Juanfer Quintero.

El joven mediocampista se lesionó en el partido de Superliga ante Racing (2-0), en el estadio Monumental, y pasaron 66 días desde su última citación para concentrar.

“La verdad es que será como volver a debutar en Primera. Nunca había estado tanto tiempo parado, ni siquiera había sufrido una lesión complicada. Así que cuando me toque estar de nuevo en la cancha es como comenzar otra vez”, expresó Palacios, tras la práctica en el River Camp de Ezeiza.

El jugador, que no fue intervenido quirúrgicamente, explicó los motivos por los cuales se tomó la pertinente decisión médica: “Entre todas las partes asumimos la postura; tanto yo como mi familia, los cuerpos técnico y médico, apostamos a este tratamiento para volver lo antes posible”.

“La verdad es que será como volver a debutar en Primera. Nunca había estado tanto tiempo parado”.Ezequiel Palacios. El volante de River recibió el alta médica.

“Mejoré desde lo físico, en lo mental también. La intensidad y frescura que me pedía el entrenador las fui asimilando”.Nicolás de la Cruz. Delantero del Millo que pasa un buen momento.

Por su lado, el uruguayo Nicolás de la Cruz consideró estar en su momento futbolístico. “Tengo confianza en mi juego y me siento respaldado por el cuerpo técnico y mis compañeros”, sostuvo el jugador que anotó el tanto del empate ante Internacional en Porto Alegre, además de colaborar con una conquista en la goleada ante Alianza Lima.

“Mejoré desde lo físico, en lo mental también. La intensidad y frescura que me pedía el entrenador las fui asimilando. Eso me fue dando lo que me faltaba para poder ayudar al equipo”, especificó De la Cruz.

La nómina de citados para jugar mañana incluye a Franco Armani, Germán Lux, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Fabrizio Angileri, Robert Rojas, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Bruno Zuculini, Camilo Mayada, Cristian Ferreira, Nicolás De la Cruz, Rafael Borré, Lucas Pratto, Matías Suárez y Julián Álvarez.

El plantel millonario practicará hoy, en horario matutino, nuevamente en el predio de Ezeiza. Tras una ligera siesta, la delegación de River viajará desde el Aeroparque Metropolitano, a partir de las 18. En Salta se esperan un gran recibimiento de los hinchas locales.

El arquero del Millo fue probado en la jornada de ayer y se mostró entero y recuperado. El DT no confirmó el equipo inicial. Franco podría ir al banco.

Los que faltan recuperarse

Miltón Casco

Se fracturó la clavícula el 24 de febrero, en la victoria 2-1 sobre San Martín (T). La llegada de Angileri alivió un poco su ausencia y no van a apurarlo: una fecha tentativa para el regreso es la ida de la Recopa contra Atlético Paranaense, el 22 de mayo en Brasil. En la práctica de ayer se lo vio bien fisicamente, al ritmo del resto del plantel.

Ignacio Scocco

Hace tres semanas se desgarró el gemelo derecho y, si bien los tiempos que marcaba la recuperación ya se cumplieron, Nacho todavía no está para volver. Fue la tercera lesión en la misma zona en menos de cuatro meses y por eso va muy de a poco. Es complejo anticipar el momento de su regreso.

Juanfer Quintero

El colombiano de rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 17 de marzo, ante Independiente. Pasó por el quirófano. El plazo de recuperación estimado es de seis a ocho meses.

Juanfer se encuentra en Colombia, autorizado por Gallardo.

Quintero: “En ningún momento estuve triste”

El talentoso volante de River Juan Fernando Quintero desdramatizó su recuperación y aseguró que afronta “con mucho amor” los plazos, tras la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda que sufrió el 17 de marzo.

“En ningún momento, desde que sufrí la lesión, estuve triste. Debía prepararme y sacar fuerzas no sé de qué lugar. Y esta lesión la tomo con mucho amor, consciente de que voy a estar mejor”, manifestó Quintero desde Colombia.

El autor del segundo gol ante Boca en la superfinal jugada en Madrid lleva a cabo su rehabilitación en Colombia, con autorización del cuerpo técnico y médico de River.

El volante contó las sensaciones que vivió en el momento en el que se lesionó, en el cruce ante Independiente: “Sentí algo extraño que nunca había sentido. A los 41 o 42 minutos, me toco la rodilla en una jugada, le digo al médico que sentí una molestia, no sé, algo extraño, aunque me daba para seguir. Cuando llegan los seis minutos del segundo tiempo, hago un cambio de ritmo y se me va la rodilla, es ahí que pido el cambio. Se me volvió a salir, fueron tres veces en 15 minutos”, explicó Juanfer.

Si el Millo clasifica, le pedirán que les done el premio

Luis Zencich, secretario de Argentino de Merlo, equipo de la Primera D y rival de River, señaló que, en caso de que el Millo pase de ronda, le solicitará a Marcelo Gallardo que done el premio.

“Para nosotros es un montón de dinero, para ellos no significa mucho. Fui 8 años presidente de la filial de Gallardo. Para el miércoles estamos con expectativas, pero sabemos que enfrentamos al campeón de América”, completó el dirigente.

“Muchos de los chicos del plantel trabajan, hay varios que manejan Uber. Estamos muy emocionados por enfrentar a River, es algo único”, agregó Zencich, quien adelantó que tendrán casaca nueva: “Tenemos una camiseta especial. Además, hicimos un juego para que los chicos cambien con los jugadores de River si existe la posibilidad”.