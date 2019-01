Las entradas tendrán un valor de 950 pesos y, según consignaron desde la página oficial del grupo, los puntos de venta serán los locales Croma, ubicado en el Alto Comahue Shopping; Paseo del Sol y en la calle Sarmiento. Lo tickes también se venderán a través de la sitio web edenentradas.com.ar y en Rip Curl (Perito Moreno 151 y J. J. Lastra 2400 - Portal Patagonia Shopping).

En Buenos Aires las localidades se comercializarán en Osiris (Av. Gaspar Campos 5314, Jose C Paz), mientras que en Capital Federal los pases se pondrán conseguir en Sarandí 1280, Av. Eva Perón 5161 y Rivadavia 8705.

dos-osvaldo.jpg

Atento a la tragedia que pesa sobre el cantante y los seguidores de la banda, Concierto Talento, la productora del show, hizo una serie de precisiones en relación a la seguridad y las condiciones en las que se llevara a cabo el show. En ese sentido, la empresa destacó que si bien "el establecimiento cuenta con una habilitación legal para 4300 personas, se pondrán a la venta 4100 localidades por función". remarcó.

Los organizadores señalaron que el "precio único" será de "$900 + Servicio de venta $50. Opcional + CD Casi Justicia Social $ 150". "Sólo se venderán hasta 4 (CUATRO) entradas por persona en el total de fechas a la venta, sin excepción", agregaron.

"Ningún punto de venta podrá alterar el valor de lo publicado, en caso de no cumplirse con lo establecido, solicitamos realizar la denuncia pertinente en Defensa al Consumidor 0800-666-1518. Las entradas se venden solas sin obligación de comprar un paquete de tour", aclararon.

"NO se venderán entradas en la puerta del establecimiento, NO concurrir al show sin entrada, ya que eso solo favorece a las complicaciones de seguridad y a los oportunistas de la reventa o venta de entradas falsas, NO se permitirá el ingreso a menores de 7 años. El show empezará puntual, para un ingreso tranquilo y en paz", destacaron.

Después de pasar por el Cosquin Rock (febrero), los integrantes de la agrupación armarán la valija para realizar la gira por el sur argentino. El 23 de marzo se reencontrarán con el público Comodoro Rivadavia en el Predio Ferial de esa ciudad. El martes 26 será el turno de Puerto Madryn. Luego realizarán dos funciones en el Ruca Che.

